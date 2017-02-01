Эксперт считает, что Запад не поможет Украине с Донбассом

Международные организации, в которые украинская сторона обращается за помощью в противостоянии российской агрессии, не помогут Украине, поэтому Киеву нужно самому находить пути решения конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne эксперт-международник Николай Капитоненко.

По его словам, международные организации сильно зависят от России, которая блокирует любые принятия решений.

"Поддержка Украины будет постепенно спадать и в этом русле нам нужно будет предложить собственные варианты, сценарии видения будущего конфликта на Донбассе. Во всех международных организациях Россия играет важную роль. Поэтому они не могут принимать эффективных решений. Тем не менее, участие таких организаций в решении конфликта для нас остается полезным, ведь мы слабая сторона", – сказал Капитоненко.

В свою очередь он прокомментировал, что даст Украине председательство в Совете Безопасности ООН.

"Это только поможет в очередной раз привлечь внимание к тому, что происходит на Донбассе", – подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина остается преданной минским договоренностям, никаких альтернатив им не существует. Президент надеется, что ему удастся вернуть РФ за стол переговоров и заставить ее выполнять Минские соглашения.

31 января Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.