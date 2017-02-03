Ельченко: Информация об эвакуации Донецка – это подготовка к провокациям

Поспред Украины в ООН Владимир Ельченко назвал информацию об эвакуации гражданских лиц в Донецке подготовкой боевиков к дальнейшим провокациям. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, передает телеканал "112 Украина".

"Есть информация об эвакуации гражданского населения в Донецке, которые мы считаем подготовкой к дальнейшим провокациям. То, как это произошло в августе 2008 года, когда Россия готовилась напасть на Грузию", – заявил Ельченко.

Он также призвал Россию прекратить поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе, перестать поставлять им оружие, а также соблюдать Минские соглашения.

Отметим, вечером в соцсетях сообщалось, что в Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Отметим, за вечер в результате массированного обстрела боевиками Авдеевки стало известно о гибели двух людей, мирного жителя и водителя ГосЧС. Кроме того, ранения получил подполковник службы гражданской защиты ГосЧС Дмитрий Третейкин и иностранный журналист.