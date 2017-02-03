Ельченко в СБ ООН: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Авдеевки

Сегодня, 00:05

Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, сообщил представитель Украины на заседании Совбеза ООН

Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua
Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua

Вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Украине боевики продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке постпред Украины Владимир Ельченко, передает телеканал "112 Украина".

"До начала брифинга мы получили информацию, что силы сепаратистов продолжили обстрелы жилых районов Авдеевки с использованием систем артиллерии высокого калибра. Ряд жилых домов подвергся обстрелам, имели место обстрелы по всему городу. Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, установленной властями для установления тепла гражданам в минусовые температуры", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
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