Ельченко в СБ ООН: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Авдеевки

Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, сообщил представитель Украины на заседании Совбеза ООН

Вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Украине боевики продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке постпред Украины Владимир Ельченко, передает телеканал "112 Украина".

"До начала брифинга мы получили информацию, что силы сепаратистов продолжили обстрелы жилых районов Авдеевки с использованием систем артиллерии высокого калибра. Ряд жилых домов подвергся обстрелам, имели место обстрелы по всему городу. Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, установленной властями для установления тепла гражданам в минусовые температуры", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.