Елисеев раскрыл подробности переговоров Порошенко и Меркель о США

Сегодня, 09:53

В Администрации президента пояснили, что удалось договориться о том, что без участия Украины не будут решаться ее вопросы

Меркель и Порошенко обсудили привлечение США в переговорный процесс. Фото: AFP
Меркель и Порошенко обсудили привлечение США в переговорный процесс. Фото: AFP

Во время встречи в Берлине президент Украины и канцлер Германии Ангела Меркель среди прочего поднимали вопрос о привлечении американской стороны к разрешению конфликта на Донбассе. Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает Корреспондент.

Он отметил, что во время встречи обсуждался вопрос, каким образом можно было бы привлечь новую американскую администрацию к вопросу урегулированию конфликта на Донбассе.

Отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе, Елисеев ответил: "Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали".

Напомним, вчера, 30 января, Петр Порошенко совершил рабочий визит в Берлин, где встретился с первыми лицами государства и представителями немецкого бизнеса.

У самой Меркель ситуация на Донбассе вызвала обеспокоенность. Она отметила, что верит в "нормандский формат", который может помочь решить украинский вопрос.

В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил Германию, как лидера ЕС, за твердую и принципиальную позицию и политику поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, твердую позицию относительно формирования "нормандского формата", а также относительно взноса Германии в Минские соглашения.
США, Донбасс, Порошенко, Меркель, елисеев

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