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Емец назвал госизменой отъезд депутатов в США на присягу Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7901/58_main.1484913969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/58_tn.1484913969.jpg Политика Нардеп считает, что народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям

Емец назвал госизменой отъезд депутатов в США на присягу Трампа

Сегодня, 14:07

Нардеп считает, что народные избранники, улетевшие в США, нарушают присягу, данную избирателям

Леонид Емец. Фото: Facebook
Леонид Емец. Фото: Facebook

Народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец считает, что нужно жестко поставить вопрос об отсутствии нардепов в Раде, которые решили посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что парламентарии, улетевшие в США, нарушают присягу, как народные избранники, и этим самым совершают государственную измену.

"Депутаты, которые отсутствуют на заседании Рады, нарушают присягу и обещания, данные избирателям. Я считаю, что на самом деле совершают государственную измену", – сказал Емец.

Он призвал установить имена тех, кто полетел на присягу Трампа и придать огласке.

В то же время он отметил, что те украинские политики, которым удастся встретиться с президентом США или его окружением, должны рассказать про украинскую позицию.

"Уверен, что некоторые депутаты используют эту возможность (посещение инаугурации – ред.) для общения с самим президентом, если повезет, или хотя бы с его окружением. Они должны донести им позицию Украины", – добавил Емец.

В свою очередь нардный депутат Борислав Береза считает, что ничего плохого нет в посещении инаугурации Трампа, так как нужно использовать любую возможность достучаться до новой американской администрации.

"Информационная атака в Украине на политиков, которые поехали в США, говорит об отсталости политической элиты страны и низких человеческих качествах. Во-первых, такое поведение свидетельствует об отсутствии умения объединяться перед лицом внешних угроз. Часть, которая не полетела, могла и должна пробовать общаться через новых возможных проводников и доносить свою позицию, а также позицию страны до сильных мира сего. Нужно использовать представившуюся возможность, а не завидовать и истерить", – написал в Facebook политик.

Напомним, сегодня в США состоится церемония вхождения в президентскую должность Дональда Трампа. Сама инаугурация начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.
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