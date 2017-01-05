Если Путин решится пойти на Киев, погибнут сотни тысяч украинцев и россиян – американский эксперт

Если Россия решит попробовать завоевать всю Украину, Кремлю потребуются до 866 тысяч военнослужащих, потери будут огромными с обеих сторон, считает аналитик

Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины.

Об этом в блоге для Atlantic Council пишет профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль.

"Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине. 20 декабря старший эксперт Центра военно-политических исследований престижного Московского государственного института международных отношений Михаил Александров заявил, что если украинские военные массово нарушают режим прекращения огня в восточном Донбассе, Россия должна ответить "массированным нападением армией Донбасса при поддержке авиации и систем дальнего радиуса действия: то есть, ракетными системами, крылатыми ракетами, а также "Искандерами", – пишет Александр Мотыль.

Также американский политолог приводит в пример телевизионную программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 27 декабря, где Александр Кофман, бывший "министр иностранных дел" так называемой "ДНР", и Ростислав Ищенко, бывший украинский журналист, который перешел на сторону России, обсуждали, как Россия и поддерживаемые ею боевики могут захватить города Украины.

"Их близорукость удивительна хотя бы только потому, что украинская армия до последнего борется с Россией и ее боевиками в восточном Донбассе. Имея только 6000 человек в полной боевой готовности на начало 2014 года, когда Россия вторглась в Крым и на Донбасс, в настоящее время Украина имеет около 100000 опытных солдат, компетентный и опытный офицерский корпус, и более современное вооружение. Более того, население стало более патриотичным и анти-российским, и будет бороться. Русское вторжение, скорее всего, удастся, поскольку использование Россией авиации может привести к разрушительному эффекту, но последующая оккупация будет чрезвычайно дорогостоящей", – считает американский профессор.

По его оценке, если Россия решит завоевать всю Украину, потребуется дополнительно 548587 военнослужащих – или в общей сложности от 667123 до 865769 военнослужащих.

"Сможет ли Россия потянуть такую войну, даже когда она уже втянута в Сирию? Возможно. Но затраты будут огромными, не только для украинцев, которые будут умирать сотнями тысяч, но также и для русских, которые также будут умирать сотнями тысяч", – считает эксперт.

Напомним, по данным Минобороны в зоне АТО 5 тыс кадровых российских военнослужащих и 35 тыс боевиков. Кроме того, на вооружении у боевиков находится 600 танков, 1,3 тыс боевых машин, 760 артиллерийских системы и 300 реактивных систем залпового огня.