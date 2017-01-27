Если Трамп отменит санкции, война на Донбассе станет реальностью – Фейгин
По его словам, такое решение окончательно обвалит минский переговорный процесс
Если новый президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, угроза возобновления боевых действий на Донбассе станет реальностью. Такое мнение у себя в Twitter высказал адвокат Марк Фейгин.
"Отмена американских санкций обвалит минский процесс окончательно и угроза возобновления боевых действий на Донбассе станет реальностью", – написал он.
Отмена американских санкций обвалит минский процесс окончательно и угроза возобновления боевых действий на Донбассе станет реальностью.— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.
Ранее американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни.
Завтра, как ожидается, состоятся телефонные переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Советник президента США Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, сообщила, что в Белом доме обсуждается возможность ослабления санкций в отношении России.
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