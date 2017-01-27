Если Трамп отменит санкции, война на Донбассе станет реальностью – Фейгин

Сегодня, 17:55

По его словам, такое решение окончательно обвалит минский переговорный процесс

Адвокат Марк Фейгин. Фото: vnews.agency
Адвокат Марк Фейгин. Фото: vnews.agency

Если новый президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, угроза возобновления боевых действий на Донбассе станет реальностью. Такое мнение у себя в Twitter высказал адвокат Марк Фейгин.

"Отмена американских санкций обвалит минский процесс окончательно и угроза возобновления боевых действий на Донбассе станет реальностью", – написал он.

Ранее американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни.

Завтра, как ожидается, состоятся телефонные переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, сообщила, что в Белом доме обсуждается возможность ослабления санкций в отношении России.
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Источник:

"Сегодня"

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