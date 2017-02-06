Еврокомиссар Хан: оснований для отмены санкций против России нет
По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением минских договоренностей, чего пока нет
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода" после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.
"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", – сказал Хан.
По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением минских договоренностей, чего пока нет.
"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", – подчеркнул Хан.
Ранее появилась информация, что Евросоюз планирует продлить санкции против ряда российских граждан еще на шесть месяцев.
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