Еврокомиссар Хан: оснований для отмены санкций против России нет

По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением минских договоренностей, чего пока нет

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода" после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", – сказал Хан.

По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением минских договоренностей, чего пока нет.

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", – подчеркнул Хан.

Ранее появилась информация, что Евросоюз планирует продлить санкции против ряда российских граждан еще на шесть месяцев.