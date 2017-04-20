Европарламент поможет Верховной Раде стать лучше: что и как изменится
Рабочая группа нарабатывает необходимые изменения и реформы
В Верховной Раде создали специальную рабочую группу по реформе украинского парламента. В нее вошли представители всех фракций ВР. Об этом сообщил координатор программы Европарламента по повышению институциональной способности Рады Пэт Кокс.
"Хочу подчеркнуть: это не проект оппозиции или коалиции – это рабочая группа, которая включает все политические силы и фракции парламента и работает ради него. Европарламент и наши партнеры – Национальный демократический институт – разработали еще одну платформу, еще один инструмент: диалог имени Жана Моне", – сказал он.
По словам Кокса, Жан Моне был именно тем человеком, который вдохновил и углубил сотрудничество в послевоенной Европе – "именно поэтому его имя было избрано".
"Сегодня завершились два дня очень интенсивной работы в Киеве. Мы убеждены, что это откроет путь для той необходимой реформы, которую мы осуществляем", – добавил он.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время переговоров в рамках диалога имени Жана Моне были проанализированы все уже сделанные шаги и запланированы следующие.
"Мы смогли выйти на конкретные решения, которые отражены в документе, подписанном всеми представителями фракций и мной как главой парламента", – сказал Парубий, озвучив эти решения:
- Законопроект, который предусматривает, что в следующем созыве должно быть не более 20-ти комитетов Верховной Рады – и эти комитеты должны соотноситься с министерствами Кабмина;
- Внедрить метод справедливого распределения комитетов между политическими фракциями украинского парламента – так называемый метод Д'Ондта;
- Рабочая группа начинает подготовку к изменениям в законе о комитетах Верховной Рады и регламенте с целью того, чтобы в законе предусмотреть усиление работы в комитетах и их значения в работе ВР;
- Рекомендуется доработать законодательство, касающееся введения в работу Рады дебатов. Дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам, стоящим на политической повестке дня, а также дебаты с правительством для увеличения сотрудничества между ВР и правительством и увеличения контрольной функции парламента.
Вы сейчас просматриваете новость "Европарламент поможет Верховной Раде стать лучше: что и как изменится". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии