Европарламент поможет Верховной Раде стать лучше: что и как изменится

В Верховной Раде создали специальную рабочую группу по реформе украинского парламента. В нее вошли представители всех фракций ВР. Об этом сообщил координатор программы Европарламента по повышению институциональной способности Рады Пэт Кокс.

"Хочу подчеркнуть: это не проект оппозиции или коалиции – это рабочая группа, которая включает все политические силы и фракции парламента и работает ради него. Европарламент и наши партнеры – Национальный демократический институт – разработали еще одну платформу, еще один инструмент: диалог имени Жана Моне", – сказал он.

По словам Кокса, Жан Моне был именно тем человеком, который вдохновил и углубил сотрудничество в послевоенной Европе – "именно поэтому его имя было избрано".

"Сегодня завершились два дня очень интенсивной работы в Киеве. Мы убеждены, что это откроет путь для той необходимой реформы, которую мы осуществляем", – добавил он.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время переговоров в рамках диалога имени Жана Моне были проанализированы все уже сделанные шаги и запланированы следующие.

"Мы смогли выйти на конкретные решения, которые отражены в документе, подписанном всеми представителями фракций и мной как главой парламента", – сказал Парубий, озвучив эти решения: