Евросоюз одобрил украинский план реинтеграции ОРДЛО

Представительство Европейского Союза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представительства ЕС в Украине, передает телеканал "112 Украина".

"Представительство ЕС и посольства стран-членов ЕС в Украине с радостью приветствуют недавнее принятие Плана мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей Кабинетом министров Украины", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что план мероприятий олицетворяет важный шаг на пути к инклюзивному подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Воплощение плана создаст возможности для усиления социальной сплоченности, развития мира и примирения в областях, пораженных конфликтом.

"Мы особенно приветствуем сосредоточенность на обеспечении свободы передвижения вдоль всей линии соприкосновения, контактов между людьми, доступа к социальным услугам, в том числе – образованию", – говорится в заявлении.

Кроме этого, убеждены авторы документа, эти меры могут облегчить жизнь местного населения.

"Мы с нетерпением ждем следующие меры правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией", – говорится в заявлении.

При этом в представительстве ЕС и посольствах стран-членов Евросоюза в Украине отмечают очевидность того, что имплементация плана мероприятий будет сложной задачей и потребует полной преданности и слаженной работы многочисленных государственных институтов и актеров.

Также авторы заявления убеждены, что для имплементации плана стоит выделять необходимые административные и финансовые ресурсы из государственного бюджета Украины и подчеркивают, что ЕС готов оказать поддержку при необходимости.

Напомним, 11 января Кабинет министров Украины принял распоряжение №8-р о планах мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не выполняют свои полномочия.

В ООН одобрили украинский план реинтеграции Донбасса. ООН по делам беженцев готова поддержать украинское правительство в выполнении данного плана. В частности оказать помощь властям в улучшении условий на КПВВ и приближении государственных услуг к линии разграничения.