Фесенко назвал возможные причины закрытия "Рошен" в Липецке

Позиция гражданского общества сыграла в этом далеко не последнюю роль в принятии данного решения, считает политолог

Закрытие фабрики "Рошен" на территории России – это правильно решение, хоть и запоздалое, а позиция гражданского общества сыграла не последнюю роль в этом. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Прикинув все потенциальные и реальные риски, сочли, что фабрику в Липецке надо остановить и тем самым убрать проблему постоянных подозрений в адрес Порошенко. Тем более что в ближайший месяц, да и весь 2017 год будут очень непростые переговоры в Минске, контакты с Трампом, попытка продвинуть вперед мирный процесс", – рассказал Фесенко.

Кроме того он считает, что это могли бы и экономические причины и внешнеполитический аспект.

"Думаю, и внутри президентской команды, и в самой корпорации Roshen учли критику, которая постоянно звучала и от СМИ, и от гражданского общества. Безусловно, принимался во внимание и внешнеполитический контекст. Да и экономические проблемы фабрики в Липецке, постоянные наезды от российской налоговой тоже одна из весомых причин", – отметил Фесенко.

Фесенкол добавил, что это решение нужно было принимать гораздо раньшею

"Это правильное решение, но запоздавшее. Надо было остановить производство гораздо раньше, потому что фабрика Roshen в Липецке была одной из имиджевых проблем и постоянным поводом для критики и подозрений в адрес президента Порошенко. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. И позиция гражданского общества сыграла в этом далеко не последнюю роль", – подытожил Фесенко.

Как сегодня стало известно, корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Около 700 работников предприятия в Липецке уже предупреждены о грядущих увольнениях.

В свою очередь в Кремле отреагировали на скандальное закрытие "Рошен" в России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фабрика вполне могла бы продолжить работу.