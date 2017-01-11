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Фесенко пояснил, почему общество ополчилось против Пашинского за его стрельбу http://www.segodnya.ua/img/article/7872/53_main.1484137102.png http://www.segodnya.ua/img/article/7872/53_tn.1484137102.png Политика Политолог считает, что для нардепа серьезных политических последствий не будет

Фесенко пояснил, почему общество ополчилось против Пашинского за его стрельбу

Сегодня, 14:18

Политолог считает, что для нардепа серьезных политических последствий не будет

Сергей Пашинский. Фото: скриншот
Сергей Пашинский. Фото: скриншот

Применение оружия народным депутатом Сергеем Пашинским возмутило украинцев, которые увидели в этом социальное неравенство и демонстрацию "мажорства". Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne политолог Владимир Фесенко.

По его словам, резонанс возник из-за того, что люди увидели в данном инциденте признак "мажорства" и вседозволенности со стороны нардепа.

"Он стрельбой спровоцировал обвинения в свой адрес. Просто знаете, идет возмущение людей, которые увидели "мажорство", социальное неравенство – депутат стреляет", – сказал Фесенко.

Также эксперт считает, что, вероятно, пострадавший тоже совершал хулиганские действия, но на его стороне тот факт, что нардеп применил оружие.

Фесенко считает, что мужчина, которого подстрелил Пашинский, скорее всего, заберет заявление.

"Политических последствий не будет, но накопится критический вес этакого компромата и негатива. Он останется в политике, но чем больше будет такого негатива, тем меньше будет политических перспектив у него", – резюмировал политолог.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище, куда метил политик.

В свою очередь жена пострадавшего Ольга рассказала свою версию произошедшего. Женщина утверждала, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия.

Позже стало известно со слов нардепа Антона Геращенко, что владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию Сергея Пашинского о самообороне.
оружие, депутат, политолог, фесенко, пашинский

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