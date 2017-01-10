Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Фейгин опубликовал письмо Порошенко к Сущенко http://www.segodnya.ua/img/article/7868/72_main.1484049363.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/72_tn.1484049363.jpg Политика Президент уверил Сущенко в том, что прилагает максимальные усилия для его скорейшего освобождения

Фейгин опубликовал письмо Порошенко к Сущенко

Сегодня, 13:56

Президент уверил Сущенко в том, что прилагает максимальные усилия для его скорейшего освобождения

Петр Порошенко. Фото: Twitter
Петр Порошенко. Фото: Twitter

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, которого незаконно арестовали и удерживают в России, получил письмо от президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее письмо опубликовал в Facebook адвокат Марк Фейгин.

В письме президент поддержал украинца и пожелал ему выдержки.

"Уважаемый Роман Владимирович, непростое время сейчас проходит наша Украина, а Вам – тяжелее всех. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и родных, хотел бы, чтобы Вы вошли в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград", – написал Порошенко.

Также президент уверил Сущенко в том, что прилагает максимальные усилия для его скорейшего освобождения и возвращения на родину.

15977786_1299138436820579_1647194786405803695_n

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.
президент, письмо, Порошенко, адвокат, Фейгин, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость "Фейгин опубликовал письмо Порошенко к Сущенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко

23 Декабря 2016, 13:08

Хозяин Кремля утверждает, что политзаключенные якобы готовились совершить теракты

Мнения

Марк Фейгин. Фото: ukrinform.ua

Кремлевский узник Сущенко обратился к Олланду за помощью

3 Декабря 2016, 06:52

Адвокат журналиста Марк Фейгин отметил, что в письме украинский журналист рассказывает об истории, которая с ним случилась в Москве

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Киев готов к любым предложениям для освобождения украинцев на Донбассе – Климкин

29 Ноября 2016, 19:27

Глава МИД Украины выразил надежду, что в ближайшее время удастся договориться по вопросу обмену заложников 

Политика

Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua

В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко

28 Ноября 2016, 15:14

Продление срока ареста для украинского журналиста – это незаконный и политически мотивированный приговор

Украина

Роман Сущенко. Фото: кадр из видео

Сущенко внесли в список на обмен – глава СБУ

22 Ноября 2016, 16:20

Грицак пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть украинского журналиста на Родину

Украина

Письма Порошенко. Фото: facebook.com

Порошенко написал письма политзаключенным, которые находятся в России и Крыму

4 Января, 17:18

Президент поздравил украинцев с Новым годом и напомнил, что незаконно арестованных поддерживает вся страна

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.