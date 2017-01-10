Фейгин опубликовал письмо Порошенко к Сущенко

Президент уверил Сущенко в том, что прилагает максимальные усилия для его скорейшего освобождения

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, которого незаконно арестовали и удерживают в России, получил письмо от президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее письмо опубликовал в Facebook адвокат Марк Фейгин.

В письме президент поддержал украинца и пожелал ему выдержки.

"Уважаемый Роман Владимирович, непростое время сейчас проходит наша Украина, а Вам – тяжелее всех. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и родных, хотел бы, чтобы Вы вошли в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград", – написал Порошенко.

Также президент уверил Сущенко в том, что прилагает максимальные усилия для его скорейшего освобождения и возвращения на родину.

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.