Форум в Давосе: Порошенко ведет переговоры с главой Китая

Президент Украины встретился с председателем КНР, который и открыл экономический форум

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) начал переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином", – написал помощник президента Украины.

Президент проводить переговори з Головою Китаю Сі Цзіньпіном — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.

Напомним, в рамках 47-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума Петр Порошенко выступит с речью, а также проведет ряд встреч с главами государств и правительства.

Отметим, что президент Украины отказался присутствовать на традиционном для форума Украинском завтраке, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком из-за его скандальной статьи о "мироном плане" Украины с РФ.

В свою очередь вслед за главой государства отказалась посетить Завтра Пинчука и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.