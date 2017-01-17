Форум в Давосе: Порошенко ведет переговоры с главой Китая
Президент Украины встретился с председателем КНР, который и открыл экономический форум
Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) начал переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
"Президент проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином", – написал помощник президента Украины.
Президент проводить переговори з Головою Китаю Сі Цзіньпіном— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.
Напомним, в рамках 47-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума Петр Порошенко выступит с речью, а также проведет ряд встреч с главами государств и правительства.
Отметим, что президент Украины отказался присутствовать на традиционном для форума Украинском завтраке, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком из-за его скандальной статьи о "мироном плане" Украины с РФ.
В свою очередь вслед за главой государства отказалась посетить Завтра Пинчука и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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