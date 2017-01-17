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Форум в Давосе: Порошенко ведет переговоры с главой Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7889/52_main.1484646902.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/52_tn.1484646902.jpg Политика Президент Украины встретился с председателем КНР, который и открыл экономический форум

Форум в Давосе: Порошенко ведет переговоры с главой Китая

Сегодня, 11:55

Президент Украины встретился с председателем КНР, который и открыл экономический форум

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) начал переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином", – написал помощник президента Украины.

Напомним, в рамках 47-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума Петр Порошенко выступит с речью, а также проведет ряд встреч с главами государств и правительства.

Отметим, что президент Украины отказался присутствовать на традиционном для форума Украинском завтраке, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком из-за его скандальной статьи о "мироном плане" Украины с РФ.

В свою очередь вслед за главой государства отказалась посетить Завтра Пинчука и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
форум, Китай, Швейцария, переговоры, Порошенко, Давос, Цеголко

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Источник:

"Сегодня"

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