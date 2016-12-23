Фракции БПП лишилась одного депутата

О том, что Мищенко вышел из фракции сегодня на заседании Верховной Рады сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом на заседании Верховной Рады сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Напомним, Мищенко был избран по избирательному округу № 98 (Киевская область).

Ранее СМИ сообщали, что партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко.