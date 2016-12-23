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Фракции БПП лишилась одного депутата http://www.segodnya.ua/img/article/7823/81_main.1482487681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/81_tn.1482487681.jpg Политика О том, что Мищенко вышел из фракции сегодня на заседании Верховной Рады сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид

Фракции БПП лишилась одного депутата

Сегодня, 12:05

О том, что Мищенко вышел из фракции сегодня на заседании Верховной Рады сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид

Мищенко. Фото: РБК-Украина
Мищенко. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом на заседании Верховной Рады сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Напомним, Мищенко был избран по избирательному округу № 98 (Киевская область).

Ранее СМИ сообщали, что партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко.
фракция, Мищенко, Верховная Рада, БПП

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Источник:

УНИАН

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