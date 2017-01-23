Фракции Рады возмущены террористическими действиями РФ на территории Украины – заявление

Нардепы обратились к Генеральной ассамблее ООН, парламентскии ассамблеям и международным организациям с призывом принять все возможные меры для давления на руководство России

Фракции Верховной Рады Украины обнародовали совместное заявление, в котором выразили возмущение продолжением государственного терроризма в России на территории Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на текст заявления.

Украинские политики убеждены, что только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора.

В заявлении фракций ВР указано, что "руководство Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем запугивания и убийств активных граждан: известных политиков, общественных деятелей, журналистов, волонтеров и активистов. Для реализации этих планов на территории РФ действует мощный диверсионно-терористичний центр, использующий, в частности, ранее судимых граждан Украины, преступников, предателей из числа бывших украинских военных и правоохранителей".

"Очередным преступлением российских спецслужб должно было стать покушение на жизнь народного депутата от "Народного фронта", советника главы МВД Антона Геращенко. Однако, благодаря профессиональным действиям Службы безопасности Украины и Национальной полиции, планы российских террористов были сорваны. Исполнители задержаны и уже сотрудничают со следствием" – говорится в заявление.

В заявление отмечается, что убийство политика планировалось по тому же сценарию, по которому 20 июля 2016 года был убит журналист и российский диссидент Павел Шеремет.

"Покушение на Геращенко – не первый случай российского терроризма в Украине. Неудачный бросок гранаты в Андрея Парубия, теракт на патриотической акции в Харькове, подрывы волонтерских центров в восточных и южных областях – ко всем этим преступлениям непосредственно причастны лица, которые находятся на территории РФ или на оккупированных землях, а, значит, контролируются режимом Владимира Путина", – говорится в заявлении.

Украинские политики отметили, что "известных оппонентов Путина неоднократно уничтожали на территории стран ЕС и НАТО. В частности, Высокий суд Лондона в 2016 году пришел к выводу, что отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием был согласован с главой российского государства. Это – глобальная террористическая угроза ".

"Мы возмущены продолжением государственного терроризма России на территории Украины и требуем у мирового сообщества помощи и защиты. Уверены, только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора. Мы должны быстрее наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений и обмен информацией", – говорится в заявлении.

Фракции также обратились к Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с призывом принять все возможные меры для давления на руководство России.

"Язык террора, которым Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим! Демократические страны должны решительно осудить агрессивную гибридную войну России – в частности, и такие ее элементы, как подрывная пропаганда в Украине и на Западе. Важным элементом противодействия российской агрессии является сохранение и усиление экономических и политических санкций в отношении России и лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине. Совместные действия украинских и европейских институтов, всего свободного мира уже показали свою эффективность. Верим, что так будет и впредь", – говорится в тексте заявления.

Соответствующее обращение поддержали:

фракция Партии "Блок Петра Порошенко";

фракция политической партии "Народный Фронт";

фракция Радикальной партии Олега Ляшко;

фракция политической партии "Объединение" Самопомич";

фракция политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина".

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.