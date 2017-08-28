Freedom House проиллюстрировала отчет об угрозах демократии картой Украины без Крыма

Международная правозащитная организация Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.

Отчет с картой размещен на сайте Freedom House, передает "Украинская правда".

Территория Украины промаркирована желтым цветом, территория страны-агрессора России и аннексированного Крыма – темно-синим, в пояснениях к карте указано, что Украина по уровню свободы "частично свободна", Крым и РФ – "не свободны".

В разделе "Европа" Крым отмечен звездочкой, что означает, что на карте он помечен как территория, а не как принадлженость к стране (РФ).

В отчете организации при этом указывается, что Россия в прошлом году "вмешивалась в политические процессы США и других демократических стран, увеличила свою военную поддержку диктатуры Башара Асада в Сирии и усилила свою незаконную оккупацию украинской территории".

По оценке Freedom House, свобода в аннексированном Крыму, как и в России, исчисляется от 0 до 10 баллов, что является наихудшим показателем (максимальное количество баллов – 100).

Вместе с тем нардеп от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook заявил, что Freedom House "не впервые потакает российским оккупантам".

"В прошлом году я заметил такой же позор на карте в английском соборе в Солсбери. Тогда цинизма добавил расположение монитора с "российским" Крымом в 3 метрах от оригинала Магна Карты – первого в Европе билля о правах. В соборе я написал жалобу, но кто-то во Freedom House продолжает настаивать на том, что они, к сожалению, оправдывают это грубое нарушение международного права", – отметил нардеп.

Напомним, перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса.