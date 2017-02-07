Фриз ответила немецкому послу по выборам на Донбассе

Нардеп не согласна с высказываниями посла Германии, чтоб выборы на оккупированных территориях можно провести в присутствии российских военных

Выборы на оккупированной части Донбасса до вывода российско-террористических войск и установления безопасных условий для волеизъявления невозможны. Об этом написала в Facebook народный депутат, председатель Постоянной делегации ВРУ в ПА НАТО Ирина Фриз.

Напомним, посол германии в Украине Эрнст Райхель уверен, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск. Он привел в пример выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

По ее мнению, пример немецкого дипломата не может идти в сравнение с нынешним положением вещей на Донбассе и считает его некорректным.

"Нельзя согласиться с тезисом о наличии аналогичных кейсов в новейшей истории, где выборы проходили бы в условиях боевых действий, а также присутствия бандформирований. Пример Германской Демократической Республики, который сегодня приводится, не отвечает реальной обстановке на Донбассе. Советская группа войск не вела боевых действий на территории ГДР. Пропаганда акцентировала внимание на различных мировоззренческих подходах и общественном строе, а не на этническом различии восточных немцев от западных. Потому пример ГДР, как кейса проведения выборов в условиях оккупации, не является корректным", – написала Фриз.

Она отметила, что нынешний парламент не назначит выборы на оккупированных территориях до вывода российско-террористических войск из Украины.