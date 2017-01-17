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ФСБ угрожает российскому адвокату, защищающему крымских татар (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/62_main.1484634702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/62_tn.1484634702.jpg Политика По словам Полозова, его обвиняют в оскорблении представителей российской власти и в неуважении к суду

ФСБ угрожает российскому адвокату, защищающему крымских татар (видео)

Сегодня, 08:25

По словам Полозова, его обвиняют в оскорблении представителей российской власти и в неуважении к суду


Российский адвокат Николай Полозов заявил о давлении со стороны ФСБ России, – сообщает 24 телеканал. Известно, что против адвоката, который защищает интересы крымских татар, Россия собирается возбудить уголовное дело.

По словам адвоката, его обвиняют в оскорблении представителей российской власти и в неуважении к суду. Делал он это якобы в соцсетях, когда публиковал записи о прокуроре по делу Чийгоза. Полозов заявил, что несмотря на обвинения и давление, собирается и дальше бороться и защищать украинцев и крымских татар.

Сейчас Полозов в российском суде защищает заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Во время судебного заседания следователь ФСБ пытался ему вручить повестку на допрос по делу Ильми Умерова. Допрашивать адвоката хотят в статусе свидетеля.
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