Гегемония России не закончится на Украине – Порошенко

Сегодня, 12:53

Президент дал неутешительный прогноз относительно будущего Европы из-за российской агрессии

Путин несет угрозу для всей Европы. Фото: соцсети
Путин несет угрозу для всей Европы. Фото: соцсети

Российская агрессия не остановится на Украине и дальнейшей целью Путина могут стать другие страны Европы. Об этом во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне сказал президент Украины Петр Порошенко, передает 112.ua.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в мире и его аппетиты могут выйти за рамки украинско-российского конфликта.

"Нужно понять, что гегемония России не закончится на Украине. Вчера это были Молдова, Грузия, Абхазия и Осетия. Сегодня это Украина и Сирия. Вы знаете, кто будет следующий? Это не проблема голода. Это проблема отношений. И отношение России сильно отличается не только от нашего, но и от советского. Советский Союз думал, что мы хорошие, а "они" плохие. Лидеры Кремля думают по-другому: "они" плохие, поэтому нам можно быть плохими", – сказал Порошенко.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Запад должен помочь Украине противостоять российской агрессии, так как Россия может в будущем напасть и на другие страны Европы.

Также глава оборонного ведомства отмечал, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом.
россия, президент, Путин, Порошенко, Европа

Вы сейчас просматриваете новость "Гегемония России не закончится на Украине – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Путин не держит слово. Фото: AFP

Порошенко о перемирии на Донбассе: Путин только обещает

Сегодня, 12:43

Россия обещает содействовать прекращению огня на востоке Украины, однако до дела не доходит, сказал президент

Политика

Если бы не санкции, русские танки были бы далеко в Европе. Фото: pressa.today

Порошенко объяснил британцам, зачем нужны санкции против РФ

Сегодня, 12:31

Украинский лидер призвал не верить никому, кто говорит, что антироссийские санкции не нужны

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Британии сравнил Россию с крокодилом

Сегодня, 12:20

Президент для сравнения взял высказывание Черчилля 1942 года, красноречиво описывающее ситуацию украинско-российских отношений 

Политика

Президент встретился с ведущими представителями деловых кругов Великобритании. Фото: president.gov.ua

Британский бизнес инвестировал в Украину 2 млрд долларов - Порошенко

Сегодня, 00:23

Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании "Dowty Propellers" при создании транспортного самолета Ан-132D

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко прокомментировал переговоры с Путиным

Вчера, 10:59

Участники телефонного разговора сошлись во мнении, что пора уже организовать обмен пленными "всех на всех"

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Трамп сделал Путину предложение: в чем суть вопроса

Сегодня, 09:23

СМИ отмечают, что задумку американского президента передал Кремлю Тиллерсон во время визита в Москву

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования