Гегемония России не закончится на Украине – Порошенко

Российская агрессия не остановится на Украине и дальнейшей целью Путина могут стать другие страны Европы. Об этом во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне сказал президент Украины Петр Порошенко, передает 112.ua.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в мире и его аппетиты могут выйти за рамки украинско-российского конфликта.

"Нужно понять, что гегемония России не закончится на Украине. Вчера это были Молдова, Грузия, Абхазия и Осетия. Сегодня это Украина и Сирия. Вы знаете, кто будет следующий? Это не проблема голода. Это проблема отношений. И отношение России сильно отличается не только от нашего, но и от советского. Советский Союз думал, что мы хорошие, а "они" плохие. Лидеры Кремля думают по-другому: "они" плохие, поэтому нам можно быть плохими", – сказал Порошенко.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Запад должен помочь Украине противостоять российской агрессии, так как Россия может в будущем напасть и на другие страны Европы.

Также глава оборонного ведомства отмечал, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом.