Генпрокуратура сняла с розыска экс-министра экологии Злочевского – СМИ

Как отмечается, Злочевский был снят с розыска с ведома руководства страны и может в любой момент вернуться в Украину

Генеральная прокуратура Украины сняла с розыска экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что государственный розыск Злочевского в Украине прекращен 5 октября 2016 года. Решение принято на основании постановления органа расследования – департамента по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Также сообщается, что международный розыск Интерпола по Злочевскому был прекращен 21 октября 2015 года.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники, Злочевский был снят с розыска с ведома руководства страны, и может в любой момент вернуться в Украину.

Ранее журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала у себя в Facebook снимок, на котором первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко общается в ресторане с человеком, похожим на экс-министра экологии Николая Злочевского. Встреча, по информации журналистки, проходила в ресторане Plachutta в самом центре Вены.

Фото: facebook.com/sho.vam.nado

Напомним, Злочевский занимал должность министра охраны окружающей природной среды Украины с 2 июля по 9 декабря 2010 года, позже – министра экологии и природных ресурсов Украины с 9 декабря 2010 года по 20 апреля 2012 года в правительстве Николая Азарова.

Позже он занимал должность замсекретаря СНБО.

В июле 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что раскрыта "газовая схема", в которой замешан Николай Злочевский. По его словам, от коррупционных действий преступной схемы, госбюджет недосчитался 1 млрд грн налогов.