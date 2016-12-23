Генсек ООН приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе

Он надеется, что оно положит конец смертоносному насилию вдоль линии соприкосновения

Генсек ООН Пан Ги Мун одобрил достижение договоренностей о режиме прекращения огня с 24 декабря на востоке Украины, заявил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует это достижение и надеется, что оно положит конец смертоносному насилию вдоль линии соприкосновения на восточной Украине. Он ожидает, что все стороны будут соблюдать свои обязательства, и это обеспечит возвращение спокойствия и продолжение минского процесса с перспективой достижения ощутимого успеха", – сказал Дюжаррик.