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Геращенко и Черныш 12-13 января посетят Донецкую и Луганскую области http://www.segodnya.ua/img/article/7874/26_main.1484165222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/26_tn.1484165222.jpg Политика Запланированы встречи с военнослужащими и местными жителями

Геращенко и Черныш 12-13 января посетят Донецкую и Луганскую области

Сегодня, 22:24

Запланированы встречи с военнослужащими и местными жителями

Ирина Геращенко и Марина Ионова. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко и Марина Ионова. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш посетят 12- 13 января Донецкую и Луганскую области.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, Геращенко и Черныш планируют проверить стояние реализации проектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей; проверить работу контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ), ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Также запланированы встречи с военнослужащими и местными жителями. "Следующие два дня вместе с Марией Ионовой (заместитель руководителя комитета Рады по вопросам европейской интеграции – Ред.) и министром по вопросам оккупированных территорий Вадимом Чернышом – на Донбассе. Имеем насыщенную программу, в планах – мониторинг, насколько эффективно использованы средства на восстановление инфраструктурных объектов, на которые парламент и правительство направили дополнительные средства", – написала Геращенко на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, депутаты и министр по итогам визита планируют проинформировать Раду и Кабинет министров. "Убеждена – в условиях войны каждая копейка, направленная на Донбасс, должна быть использована эффективно. Ежедневно в графике имеем по 7-8 объектов, которые проинспектируем", – отметила Геращенко.
Донбасс, геращенко, черныш

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Источник:

Интерфакс-Украина

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