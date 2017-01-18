Геращенко: Крым на Донбасс менять не будем

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские политики должны защищать территорию Украины, а не торговать ею, так как ни Донбасс, ни Крым сдавать или менять не будут. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Украина не намерена сдавать свои территории или устраивать ими торги.

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина – это и Львов, и Киив, и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины, как в своему избирательному округу: где поддерживают – за тех боремся, где не воспринимают – тех вычеркиваем. Боремся всех. Восстановление суверенитета и территориальной целостности, территории Украины в границах 2013 года – это наша цель", – написала Геращенко.

Также она добавила, что ни один политик своими сомнительными заявлениями по Донбассу и Крыму не помешают восстановлению территориально целостности страны.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".