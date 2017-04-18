Геращенко назвала ключевые темы ночных переговоров "нормандской четверки"

Сегодня, 10:18

По ее словам, нет ни одного разговора с Путиным, где бы ни поднимался вопрос освобождения заложников

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Ключевыми темами телефонных переговоров лидеров стран-участниц "Нормандского формата" были вопросы безопасности и освобождение заложников. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Телефонный разговор в "нормандском формате". Ключевые темы – безопасность и заложники. Нет ни одного разговора с Путиным, где бы не поднимался вопрос освобождения заложников", – написала она.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Нормандской четверки" провеле телефонные переговоры.
Путин, Донбасс, Порошенко, нормандская четверка, нормандский формат

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"Сегодня"

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