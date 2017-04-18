Геращенко назвала ключевые темы ночных переговоров "нормандской четверки"
По ее словам, нет ни одного разговора с Путиным, где бы ни поднимался вопрос освобождения заложников
Ключевыми темами телефонных переговоров лидеров стран-участниц "Нормандского формата" были вопросы безопасности и освобождение заложников. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Телефонный разговор в "нормандском формате". Ключевые темы – безопасность и заложники. Нет ни одного разговора с Путиным, где бы не поднимался вопрос освобождения заложников", – написала она.
Ранее сообщалось, что лидеры стран "Нормандской четверки" провеле телефонные переговоры.
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