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Геращенко обвинил спецслужбы РФ в распространении в Украине антисемитских настроений http://www.segodnya.ua/img/article/7910/71_main.1485207899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/71_tn.1485207899.jpg Политика По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине

Геращенко обвинил спецслужбы РФ в распространении в Украине антисемитских настроений

Сегодня, 23:44

По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине

Антон Геращенко, фото Politeka
Антон Геращенко, фото Politeka

Российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, убежден нардеп Антон Геращенко, передает телеканал "112 Украина".

Депутат напомнил, что в конце минувшего года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности. 

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", – заявил Геращенко.

По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине. "Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", – убежден он.
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