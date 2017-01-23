Геращенко обвинил спецслужбы РФ в распространении в Украине антисемитских настроений

Российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, убежден нардеп Антон Геращенко, передает телеканал "112 Украина".

Депутат напомнил, что в конце минувшего года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности.

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", – заявил Геращенко.

По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине. "Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", – убежден он.