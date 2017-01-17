Геращенко пояснила, почему Минск-2 важен, хоть и не выполняется Россией

Благодаря Минскому процессу против России ввели санкции за преступления против Украины, а также Минские соглашение сыграли важную роль в критические моменты войны на Донбассе. Такое мнение высказала в интервью Украинской правде спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее мнению, Россия хочет изменить формат переговоров, чтоб санкции уже не имели к нему отношения.

"Несмотря ни на что, я считаю, что Минский процесс делает важное дело. Хотя соглашения не выполняются Россией, они работают – потому что привязаны к санкциям. Если бы не было этих соглашений, не было бы санкций. Поэтому это мечта России – дискредитировать Нормандский формат и производный от него Минский процесс. Желание России – навязать формат двусторонних переговоров, в котором уже отсутствует фактор России и санкций в отношении нее", – рассказала Геращенко.

Она также отметила и другие достижения Минского процесса за время противостояний на Донбассе.

"Соглашения подписывались в очень тяжелых для Украины условиях, когда надо было остановить расстрел украинцев под Иловайском, а затем под Дебальцево. И соглашения это остановили. Если в 2014 году боевые потери ВСУ – около тысячи солдат, то в 2015 – около 400, в 2016 – 211. Это страшные цифры, но каждая спасенная жизнь стоит тяжелых дипломатических переговоров", – рассказала политик.

Напомним, вчера, 16 января, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. По словам представителя Украины Ольги Айвазовской, ключевыми вопросами на встрече в Минске были безопасность и статус конфликта на Донбассе.