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Геращенко призвал не менять российских диверсантов на украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7909/68_main.1485184766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/68_tn.1485184766.jpg Политика Если возвращать российских киллеров в РФ, их обратно будут закидывать в Украину для совершения преступлений, считает нардеп

Геращенко призвал не менять российских диверсантов на украинцев

Сегодня, 17:19

Если возвращать российских киллеров в РФ, их обратно будут закидывать в Украину для совершения преступлений, считает нардеп

Нардеп не хочет менять убийц. Фото: Mikhail Sokolov
Нардеп не хочет менять убийц. Фото: Mikhail Sokolov

Народный депутат Антон Геращенко считает, что Украина не должна обменивать на украинских заложников российских диверсантов, которые прошли подготовку в РФ. Об этом он заявил на брифинге, передает 112.ua.

По его мнению, если возвращать российских киллеров в РФ, их обратно будут закидывать в Украину для совершения преступлений.

"Я публично заявляю, что я считаю, что те лица, граждане Украины, которые были подготовлены на территории РФ, для осуществления убийств, терактов и диверсий не должны ни при каких условиях быть обменены ни на кого из граждан Украины. Поскольку если мы будем обменивать этих граждан на наших заложников в России, сюда будут присылать все новых и новых киллеров", – сказал Геращенко.

Как сообщалось, президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных на основе формулы "всех на всех".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в вопросе обмена пленными Украина готова на решительные действия, а также будет помогать освобождать из России иностранных заложников.
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