Геращенко рассказала, как боевики на переговорах в Минске пригрозили сжечь ее дом

Первый вице-спикер Верховной Рады, Ирина Геращенко представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу рассказала, что на одной из минских встреч боевики пригрозили сжечь ее дом. Об этом она заявила в интервью агентству "Укринформ".

"Порой звучат откровенные угрозы. На одной из последних встреч "мирные ополченцы" намекнули, что мой дом будет сожжен", – сказала она.

По ее словам, переговоры в Минске – это очень тяжелые, изнуряющие и эмоциональные дискуссии.

Как известно, боевики часто принимают участие в переговорах Контактной группы в Минске.