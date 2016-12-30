Геращенко рассказала, как боевики на переговорах в Минске пригрозили сжечь ее дом
Политик иронично назвала представителей ОРДЛО "мирными ополченцами"
Первый вице-спикер Верховной Рады, Ирина Геращенко представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу рассказала, что на одной из минских встреч боевики пригрозили сжечь ее дом. Об этом она заявила в интервью агентству "Укринформ".
"Порой звучат откровенные угрозы. На одной из последних встреч "мирные ополченцы" намекнули, что мой дом будет сожжен", – сказала она.
По ее словам, переговоры в Минске – это очень тяжелые, изнуряющие и эмоциональные дискуссии.
Как известно, боевики часто принимают участие в переговорах Контактной группы в Минске.
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