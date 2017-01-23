Геращенко сравнил свое покушение с убийством Шеремета

Со слов следователей, покушение на нардепа схожее по почерку с убийством журналиста Шеремета

Народный депутат Антон Геращенко считает, что покушение на него и убийство известно журналиста Павла Шеремета координировалось из одного и того же диверсионно-террористического центра в РФ. Об этом он заявил на брифинге, передает 112.ua.

Он отметил, что со слов следователей, попытка его убийства схожа по почерку с убийством журналиста Шеремета.

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт и убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории РФ", – сказал он.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта "Миротворец", на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.