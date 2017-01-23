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Геращенко: "Закон Савченко" будет отменен в феврале http://www.segodnya.ua/img/article/7907/51_main.1485161403.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/51_tn.1485161403.jpg Политика Данный закон допустил досрочный выход на свободу людей, опасных для общества, считает нардеп

Геращенко: "Закон Савченко" будет отменен в феврале

Сегодня, 10:50

Данный закон допустил досрочный выход на свободу людей, опасных для общества, считает нардеп

На волю выходят опасные люди. Фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
На волю выходят опасные люди. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Из-за "закона Савченко" на волю из тюрем вышли бандиты и коррупционеры, поэтому эта инициатива будет отменена в феврале. об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

По его мнению, данный закон допустил выход на свободу людей, опасных для общества.

"Закон Савченко, который, я очень надеюсь, сейчас меня видят коллеги-депутаты, мы в феврале месяце наконец отменим. К чему привел этот закон? Мы начали засчитывать тем, кто сидит в СИЗО, это, как правило, за тяжкие преступления – убийства, ограбления – людям год за полгода. Итог: вышли одиозные коррупционеры, одиозные мошенники…", – сказал Геращенко.

Напомним, 23 декабря исполнился год скандальному "закону Савченко". По данным Нацполиции, по нему досрочно вышли на свободу почти 9000 человек, из которых 1000 человек снова совершили преступления. Напомним, закон был подписан 23 декабря 2015 года, а его суть — один день содержания в СИЗО засчитывается как два.

В свою очередь сама народный депутат Надежда Савченко заявляла, что будет защищать свой закон, поскольку считает его правильным. По ее мнению, закон, проведенный на улучшение обеспечения прав человека, не может быть отменен.
СИЗО, геращенко, преступления, коррупционеры, закон Савченко

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