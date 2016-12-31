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Геращенко заявила, что в 2017 году досрочных выборов не будет http://www.segodnya.ua/img/article/7849/18_main.1483174317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/18_tn.1483174317.jpg Политика Лучше бы депутаты тратили деньги не на агитацию, а на помощь бойцам на фронте или больным детям, считает вице-спикер

Геращенко заявила, что в 2017 году досрочных выборов не будет

Сегодня, 10:53

Лучше бы депутаты тратили деньги не на агитацию, а на помощь бойцам на фронте или больным детям, считает вице-спикер

Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua
Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала депутатов не выбрасывать зря деньги на агитацию, так как в 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет. Об этом она заявила в эфире "5 канала", передает 112.ua.

По ее словам, лучше бы депутаты тратили деньги не на агитацию, а на помощь бойцам на фронте или больным детям.

"2017 год будет непростым и это очевидно. Часто будут эмоции, а не рациональность при голосовании, или позиция – такой у нас парламент. Но я убеждена, что те, кто сейчас обеспокоен подготовкой к преждевременным выборам, зря тратят деньги. Лучше было бы их потратить на благотворительность, на фронт, на помощь переселенцам или больным детям, чем на плакаты и ролики. Потому что досрочных выборов не будет", – сказала Геращенко.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что преждевременные выборы в Раду приведут к дестабилизации ситуации в Украине. По мнению спикера, парламент в нынешнем составе имеет очень большой потенциал для работы.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины не обеспечат повышение качества принятия парламентом решений и формирования его качественного большинства.
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