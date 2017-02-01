Глава МИД Британии призвал все стороны прекратить боевые действия в Авдеевке

По его словам, санкции с РФ не могут быть сняты до выполнения "Минска"

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал стороны к прекращению огня на Донбассе, а также к немедленному восстановлению жизненноважных коммуникаций.

"Приоритетом должно стать полное прекращение огня в соответствии с Минскими договоренностями. Я призываю все стороны к сдержанности, а также прошу оказать помощь в восстановлении и ремонте всех жизненно важных коммуникаций и помощь в поддержке страдающего населения. Санкции против России не могут быть сняты до выполнения Минских договоренностей", – цитируют слова Б.Джонсона в пресс-службе британского МИД.

Он также отметил, что в результате гуманитарной катастрофы в Авдеевке, жители города находятся без воды, электричества и отопления.

Министр также подтвердил, что Великобритания продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с Джонсоном, в ходе которого стороны договорились о дальнейших контактах и общих шагах. "Во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном поблагодарил за поддержку Украины и договорились о дальнейших контактах и совместных шагах", – написал П.Климкин в своем микроблоге в Твиттер.