Глава МИД Германии оценил последствия для Украины при сближении США и РФ

По результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России. Об этом Габриэль сказал в эфире телеканала ARD, пишет DW.

Министр положительно оценил возможность сближения США и России.

"Мы все должны надеяться, что США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы. Однако если будет снижение напряженности между двумя мировыми державами, то это будет хорошо для развития событий в Сирии, для развития событий в Украине", – сказал Габриэль.

При этом он отметил: "Для нас, немцев и европейцев все ясно: мы не можем терпеть, что одна страна в Европе меняет границы, как это сделала Россия. Американцы видят это так же".

Комментируя ситуацию в Авдеевке, министр отметил, что обе стороны конфликта несут ответственность за нынешнюю эскалацию на Донбассе.

По результатам встреч с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном Габриэль подчеркнул, что США имеют "сильный интерес в единой Европе" и "поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО".

В связи с этим немецкий министр заявил, что Европе следует больше думать о том, что ее объединяет, а не постоянно обсуждать то, что раскалывает. Это касается, в частности, терпения к кризисным странам Европы и увеличения инвестиций для роста экономики и числа рабочих мест: люди должны снова увидеть, "что Европа им что-то дает".