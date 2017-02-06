Глава МИД Литвы озвучил сроки предоставления "безвиза" Украине

Сегодня, 13:23

Линас Линкявичюс считает, что безвизовый режим для украинцев могут ввести уже в ближайшие месяцы

Линас Линкявичюс. Фото: agrimpasa.com
Линас Линкявичюс. Фото: agrimpasa.com

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключил, что Европейский Союз может предоставить право на безвизовые поездки для граждан Украины уже этой весной. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Я считаю, это может произойти этой весной", – сказал он.

Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламена по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза".

Президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС относительно безвизовых поездок для украинцев.

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.

Также напомним, Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Грузии.
Украина, евросоюз, линкявичюс, безвизовый режим, Линкявичус

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УНН

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