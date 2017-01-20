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Глава МИД Польши назвал главное условие для разрешения российско-украинского конфликта http://www.segodnya.ua/img/article/7900/41_main.1484898540.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/41_tn.1484898540.jpg Политика По словам Ващиковского, без американцев решить эти вопросы невозможно

Глава МИД Польши назвал главное условие для разрешения российско-украинского конфликта

Сегодня, 09:46

По словам Ващиковского, без американцев решить эти вопросы невозможно

Ващиковсий. Фото: AFP
Ващиковсий. Фото: AFP

Без американцев решить вопросы невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковскийв в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает Polskie Radio.

"Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта", – сказал Ващиковский, ссылаясь, как сообщается, на подписанные Россией, Украиной, Германией и Францией минские соглашения.

"Нам нужна Америка", – отметил он.

Как известно, Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение Нормандского формата.
россия, США, Донбасс, минские договоренности, минские соглашения, Ващиковский

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УНН

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