Глава МИД Польши назвал главное условие для разрешения российско-украинского конфликта
По словам Ващиковского, без американцев решить эти вопросы невозможно
Без американцев решить вопросы невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковскийв в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает Polskie Radio.
"Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта", – сказал Ващиковский, ссылаясь, как сообщается, на подписанные Россией, Украиной, Германией и Францией минские соглашения.
"Нам нужна Америка", – отметил он.
Как известно, Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение Нормандского формата.
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