Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Глава МИД Польши сделал заявление по Волынской трагедии http://www.segodnya.ua/img/article/7835/47_main.1482841349.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/47_tn.1482841349.jpg Политика По словам Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование

Глава МИД Польши сделал заявление по Волынской трагедии

Вчера, 14:17

По словам Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование

Ващиковский. Фото: hvylya.net
Ващиковский. Фото: hvylya.net

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА. Об этом он заявил в интервью изданию Wprost, сообщается на сайте МИД Польши.

"Из этой ситуации (разная трактовка ОУН-УПА и Волынской трагедии в Украине и Польше. – Ред.) можно выйти через совместные действия вроде создания института Яд Вашем (официальный мемориал в Иерусалиме, посвященный жертвам Холокоста и основан 1953 года. – Ред.) или чего-то подобного польско-немецкому примирению", – отметил министр.

По мнению Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование.

"Важно образование, потому что в обоих обществах нет осознания того, чем была УПА. Украинцы убеждены, что они боролись, в основном, с Советами и немного с немцами. Трагедия Волыни там (в Украине) почти неизвестна", – добавил Ващиковский.

По его мнению, Украина и Польша должны совместно отработать эту задачу, однако примирение станет невозможным в том случае, если в Украине состоятся масштабные празднования по случаю 75-й годовщины создания УПА.

"Надо отработать этот урок, но этого не удастся сделать, если в Украине состоятся масштабные торжества по случаю 75-й годовщины УПА. Если так случится, что из Польши туда (в Украину) никто уже не поедет. Надеюсь, что в Киеве есть осознание этого, потому что сигнал из Польши был очень четким", – подчеркнул глава дипломатии Польши.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.
Польша, Украина, УПА, Ващиковский, волынская трагедия

Вы сейчас просматриваете новость "Глава МИД Польши сделал заявление по Волынской трагедии ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

ВРУ

Рада призвала Польшу прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории - заявление

8 Сентября, 17:35

В ходе обсуждения из проекта заявления в окончательной редакции были изъяты слово "Волынь" и понятие "Волынская трагедия"

Политика

В Раде ответили на решение Польши по Волынской трагедии

"В противостоянии украинцев и поляков победителем всегда была Россия", - Сыроид

8 Сентября, 18:19

Украинский парламент призвал Польшу к сотрудничеству, пояснила вице-спикер

Политика

Киев и Варшава готовы обсуждать Волынскую трагедию. Фото: atn.ua

Климкин и Ващиковский договорились о совместной работе историков по изучению Волынской трагедии

13 Сентября, 17:35

Состоялись переговоры глав МИД двух стран

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Правые в Украине уже отреагировали на решение Польши по Волынской трагедии - Климпуш-Цинцадзе

26 Сентября, 15:51

По ее словам, призыв украинских политиков об установлении дней памяти жертв польских преступлений против украинцев спровоцировано постановлением польских депутатов

Футбол

Матч Украина - Косово начнется в Кракове в 19:00 по киевскому времени. Фото sport.segodnya.ua

Перед матчем Украина - Косово: без билетов, с "байками о войне" и неоднозначным фильмом "Волынь"

9 Октября, 12:18

Новости из Кракова накануне матча третьего тура отбора на ЧМ-2018 Украина – Косово

Украина

Андрей Дещица. Фото: AFP

Дещица рассказал, почему в Киеве отменили показ польского фильма "Волынь"

18 Октября, 13:06

По словам посла Украины, организации, которые не согласны с видением режисера, могли организовать протесты"

Политика

Андрей Парубий. Фото: ТАСС

Парубий назвал виновных в "волынской резне"

18 Октября, 13:50

За трагедию, произошедшую на территории Украины, ответственны Россия и нацисты, заявил спикер

Украина

53-летний режиссер. Фото: film.onet.pl

Режиссер "Волыни": "Фильма-моста не получилось"

19 Октября, 09:20

Войцех Смажовски, польский режиссер скандального фильма "Волынь" (его показ был отменен решением украинского МИД), встретился со студентами одного из варшавских вузов, где учится много украинцев. На этой встрече побывал журналист "Сегодня"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.