Глава МИД Польши сделал заявление по Волынской трагедии

По словам Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА. Об этом он заявил в интервью изданию Wprost, сообщается на сайте МИД Польши.

"Из этой ситуации (разная трактовка ОУН-УПА и Волынской трагедии в Украине и Польше. – Ред.) можно выйти через совместные действия вроде создания института Яд Вашем (официальный мемориал в Иерусалиме, посвященный жертвам Холокоста и основан 1953 года. – Ред.) или чего-то подобного польско-немецкому примирению", – отметил министр.

По мнению Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование.

"Важно образование, потому что в обоих обществах нет осознания того, чем была УПА. Украинцы убеждены, что они боролись, в основном, с Советами и немного с немцами. Трагедия Волыни там (в Украине) почти неизвестна", – добавил Ващиковский.

По его мнению, Украина и Польша должны совместно отработать эту задачу, однако примирение станет невозможным в том случае, если в Украине состоятся масштабные празднования по случаю 75-й годовщины создания УПА.

"Надо отработать этот урок, но этого не удастся сделать, если в Украине состоятся масштабные торжества по случаю 75-й годовщины УПА. Если так случится, что из Польши туда (в Украину) никто уже не поедет. Надеюсь, что в Киеве есть осознание этого, потому что сигнал из Польши был очень четким", – подчеркнул глава дипломатии Польши.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.