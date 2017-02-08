Глава Минюста заявил, что НАПК блокирует назначение победителей конкурсов на госслужбу

Спецпроверка проводится в отношении кандидатов на должности государственной службы после их победы на конкурсе на должность и до назначения

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) блокирует назначение победителей конкурсов на государственную службу, не предоставляя выводов специальной проверки кандидатов.

"Почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам, не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и к главным специалистам в регионах? Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое должно предоставлять один из выводов по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января, саботируя работу", – сказал министр в ходе заседания Кабинета министров в среду.

Петренко отметил, что НАПК не выполняет свою функцию. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил ускорить прохождение спецпроверок.

Спецпроверка проводится в отношении кандидатов на должности государственной службы после их победы на конкурсе на должность и до назначения. Без ее прохождения победитель конкурса не может быть назначен.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не допустит проблем с системой электронного декларирования.

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что до 1 апреля – это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему – а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования – мы этого не допустим", – сказал премьер-министр.