Глава НКРЭКУ заявил о своей отставке: президент дал добро

Сегодня, 13:44

Дмитрий Вовк отметил, что решение уже принято в соответствии с указом президента


Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что президент уже одобрил его отставку с занимаемой должности. Об этом он сказал во время отчета перед депутатами в Верховной Раде, передает "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что решение уже принято в соответствии с указом президента

"Относительно своей отставки хочу доложить – она уже утверждена. В соответствии с законом и указом президента ... (в этот момент Вовку отключили микрофон – ред.) Два человека увольняются дополнительно в ноябре. Я также знаю, что я уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято", – сказал Вовк.

Напомним, 10 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на своем заседании приняла решение отменить абонплату за пользование газовыми сетями.
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