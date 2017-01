Глава ОБСЕ Курц назвал приоритетом конфликт вокруг Украины

Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ. Об этом заявил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ", – написал Курц на своей странице в Twitter.

After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.