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Глава ОБСЕ Курц назвал приоритетом конфликт вокруг Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7856/76_main.1483597500.png http://www.segodnya.ua/img/article/7856/76_tn.1483597500.png Политика Новый председатель организации по безопасности вернулся из поездки на Донбасс

Глава ОБСЕ Курц назвал приоритетом конфликт вокруг Украины

Сегодня, 08:23

Новый председатель организации по безопасности вернулся из поездки на Донбасс

Себастиан Курц. Фото: AFP
Себастиан Курц. Фото: AFP

Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ. Об этом заявил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ", – написал Курц на своей странице в Twitter.

Напомним, вчера завершился визит Курца в Украину. Главный австрийский дипломат с делегацией собственными глазами увидели последствия российской агрессии в Виноградном и вместе с СММ ОБСЕ поездили по населенным пунктам Донецкой области на линии разграничения.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
ОБСЕ, СММ ОБСЕ, Курц

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