Глава ОБСЕ Курц назвал приоритетом конфликт вокруг Украины

Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ. Об этом заявил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ", – написал Курц на своей странице в Twitter.

After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.

Напомним, вчера завершился визит Курца в Украину. Главный австрийский дипломат с делегацией собственными глазами увидели последствия российской агрессии в Виноградном и вместе с СММ ОБСЕ поездили по населенным пунктам Донецкой области на линии разграничения.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.