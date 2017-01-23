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Глава ПАСЕ впервые признал, что возвращение россиян в Ассамблею – это его личное желание http://www.segodnya.ua/img/article/7910/48_main.1485199391.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/48_tn.1485199391.jpg Политика По его мнению, РФ должна быть на Ассамблее с полными полномочиями,

Глава ПАСЕ впервые признал, что возвращение россиян в Ассамблею – это его личное желание

Сегодня, 21:21

По его мнению, РФ должна быть на Ассамблее с полными полномочиями,

Педро Аграмунт, фото novostink.ru
Педро Аграмунт, фото novostink.ru

Переизбранный на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт впервые признал, что усилия, направленные на возвращение в сессионный зал ПАСЕ российской делегации с полными полномочиями, является его личной позицией.

Это следует из его ответа на вопрос, чего именно он пытается достичь – изменения решения делегации РФ вернуться в зал без права голоса или изменения позиции ПАСЕ и снятия с россиян примененных санкций.

"Мое личное мнение заключается в том, что РФ должна быть на Ассамблее с полными полномочиями, но не мне принимать такое решение. Это решение должно быть принято Ассамблеей. Я не оптимист или пессимист. В Испании мы говорим, что в Испании нет мертвых людей, но есть те, кто плохо похоронен", – сказал он.

По словам Аграмунта, он говорил россиянам, что, действительно, было бы желательно, чтобы они отправили запрос на предоставление полномочий в ПАСЕ российской делегации, "но нельзя гарантировать, что эти полномочия не будут поставлены под сомнение". "Это то, что я им сказал. Но они решили, что они этого делать не будут. Поэтому в этот раз нет делегации. Это решение было принято россиянами", – рассказал президент ПАСЕ.

При этом Аграмунт подчеркнул, что его личное мнение заключается в том, что он верит в необходимость поддерживать диалог с РФ. "Если вы спросите мое личное мнение, и я не говорю здесь от имени Ассамблеи, но лично, одно дело – это осуждать действия России в Украине, и за это Россия была осуждена в прошлом, но другое дело – остановить диалог. Я верю, и Совет Европы как раз и создан для этого, что мы должны поддерживать диалог со всеми государствами – членами Совета Европы. СЕ не будет стоять на своих двух ногах без сотрудничества как с РФ, как и с другими государствами – членами", – детализировал он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что это решение должно быть принято всей Ассамблеей. "Моя персональная позиция не имеет значения", – добавил Аграмунт.

Как сообщалось, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В то же время 10 октября 2016 года президент ПАСЕ Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за введенных санкций.

Сегодня, 23 января, переизбранный президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о желании диалога с российской делегацией в рамках "межпарламентской платформы" с целью ее возврата в Ассамблею.
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