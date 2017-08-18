Глава Пентагона посетит Киев в День независимости Украины

18 Августа 2017, 20:25

24 августа запланированы встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком

Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua
Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства в пятницу.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", – говорится в сообщении.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что предстоящий визит Мэттиса – это результат договоренностей президента Украины Петра Порошенко во время визита в США в июне. "Только что Вашингтон официально подтвердил визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев 24 августа. Это – результат договоренностей, достигнутых президентом Украины Петром Порошенко во время визита в Вашингтон в июне", – написал дипломат на странице в Фейсбуке.

Он охарактеризовал этот визит как "настоящий дружеский жест" от стратегического партнера Украины ко Дню Независимости. "Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией", – подытожил В.Чалый.

Согласно информации сайта американского оборонного ведомства, Джеймс Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Ранее глава Пентагона принял Порошенко в Вашингтоне.
Порошенко, пентагон, министр обороны, Мэттис, министр обороны США

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Источник:

Интерфакс-Украина

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