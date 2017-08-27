Глава Пентагона привез военное оборудование для ВСУ – Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают "с пустыми руками". Министр обороны (Дж.Мэттис. – Ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", – сказал он в интервью телеканалу "Прямой", как пишет ZN,UA.

При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают аннексии Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине. "Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", – добавил спецпредставитель США.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не должна возвращать себе ядерное оружие. Также Волкер отметил, что, по его мнению, Украина не готова к вступлению в НАТО.