Глава Пентагона сделал важное заявление по Украине

Сегодня, 13:56

Мэттис напомнил, что Россия ранее в рамках Минских соглашений согласилась вывести свои войска с Донбасса

Джеймс Мэттис, фото AFP
Джеймс Мэттис, фото AFP

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Америка никогда не примет аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112.ua.

По его словам, Россия уже ранее подписалась под Минскими соглашениями и согласилась на вывод войск с Донбасса.

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"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", – сказал Мэттис.

Как сообщал Петр Порошенко, он обсудил с Мэттисом на переговорах вопрос противодействия российской агрессии.
Россия, США, Крым, Донбасс, пентагон, войска, Мэттис

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