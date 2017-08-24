Глава Пентагона сделал важное заявление по Украине

Мэттис напомнил, что Россия ранее в рамках Минских соглашений согласилась вывести свои войска с Донбасса

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Америка никогда не примет аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112.ua.

По его словам, Россия уже ранее подписалась под Минскими соглашениями и согласилась на вывод войск с Донбасса.

"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ. Собственно Россия согласилась с соглашением о прекращении огня Минскими соглашениями и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперации по безопасности Европы в рамках Минских соглашений", – сказал Мэттис.

Как сообщал Петр Порошенко, он обсудил с Мэттисом на переговорах вопрос противодействия российской агрессии.