Главного люстратора Украины будут выбирать повторно

Министерство юстиции Украины объявило повторный конкурс на замещение должности главы люстрационного департамента. С 17 по 20 января конкурсная комиссия провела отбор, который не прошел ни один из десяти участников.

Повторный конкурс пройдет с 1 по 3 марта. Для участия в нем приглашаются все лица, которые отвечают квалификационным требованиям и смогут предоставить необходимый пакет документов до 23 февраля. Для того чтобы обеспечить открытость и прозрачность отбора, Минюст призывает присоединиться к данному процессу в качестве наблюдателей представителей общественных организаций и СМИ.

По мнению политолога Вадима Карасева, такие сложности с отбором связаны с рядом причин. "Люстратор будет постоянно в центре внимания. Сложно найти претендентов, у которых нет "скелетов в шкафу", именно поэтому в конкурсе участвует небольшое количество кандидатов", — говорит он, при этом не исключая, что в Минюсте хотят видеть на должности "удобного" человека. Напомним, что ранее этот пост занимала Татьяна Козаченко, которая покинула его в конце 2016 года.