Гопко объяснила, что мешает прекращению огня на Донбассе

Политик считает, что главная задача Запада по урегулированию ситуации – это "нажать" на Кремль

Перемирие на Донбассе зависит не от изменения формата переговоров, а он нежелания России выполнять обязательства. Об этом заявила в комментарии телеканалу NewsOne народный депутат Анна Гопко.

По ее словам, расширение "нормандского формата" не повлияет на ситуацию на Донбассе.

"Дело не в форматах, а в отсутствии политической воли, а именно со стороны России, которая не хочет выполнять даже первые ключевые пункты Минских соглашений о прекращении огня. Мы видим поддержку США, Канады, Британии и понимаем, что Россия не захочет видеть никого другого в расширенном формате "нормандской четверки", – сказала Гопко, добавив, что российская сторона не заинтересована в увеличении международного присутствия на Донбассе.

Он объяснила, что нужно для реального изменения ситуации на Востоке Украины.

"Ключевое – это не изменение формата, а эффективное использование инструментов, чтобы дожать Кремль и заставить выполнять свои обязательства", – подчеркнула нардеп.

Напомним, вчера главы стран "нормандской четверки" провели телефонный разговор, во время которого главной темой была ситуация на Донбассе. Так, президент Украины Петр Порошенко отметил, что альтернативы имплементации Минских договоренностей нет, как в части безопасности, так и в части политических аспектов урегулирования.