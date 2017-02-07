Горбулин выделил три сценария действий Кремля против Украины

Украина должна быть готова к любому из сценариев – "Битве", "Ультиматуму" и "Деградации"

В ближайшее время Кремль может прибегнуть к трем сценариям действий против Украины: сценарию "Битва", сценарию "Ультиматум" и сценарию "Деградация".

Об этом в ходе презентации своей монографии "Мировая гибридная война: Украинский фронт", заявил директор Национального института стратегических исследований НАН Украины Владимир Горбулин.

Сценарий "Битва" – наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений. Сценарий "Ультиматум" – федерализация и фактическая десуверенитизация Украины. И сценарий "Деградация" – превращение Украины в "серую зону" ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченного на постепенную деградацию, пояснил академик Горбулин.

Какой из этих сценариев будет реализован, по словам Владимира Горбулина, никто не знает, но Украина должна быть готова к любому из них.

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа Горбулин высказал мнение, что реальность сделки между Москвой и Вашингтоном по Украине будет маловероятной без согласия Киева. А Киев, по мнению Горбулина, однозначно не хочет стать объектом торгов.