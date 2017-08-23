Готовить нападение на Крым Москва начала после Оранжевой революции – посол

Россия задумалась об аннексии полуострова, когда Украина устремилась в ЕС и НАТО и напомнила об окончании сроков пребывания ЧФ РФ

План аннексии украинского Крыма российские разведслужбы взялись серьезно прорабатывать сразу после Оранжевой революции. Об этом в авторском блоге для "Сегодня" под названием "Остров Крым: нет, полуостров" пишет Посол Украины в Хорватии, и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко.

"Как давно Москва готовила нападение на Крым? Сейчас становится понятным, что серьезно за эту проблему российские разведслужбы взялись сразу после Оранжевой революции. Испуг среди ястребов российской политики был большой. Как посмела Украины устремиться в сторону Европы, к ее интеграционным (ЕС) и структурам политической безопасности (НАТО). А самое страшное – Киев напомнил официальной Москве об окончании в 2017 г. сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе. Поэтому Россия начала срочно делать свои агрессивные шаги, чтобы Севастополь и Крым стали полностью подконтрольными и желательно за несколько лет до 2017 г. Это была сверхзадача, но ФСБ и ГРУ за него взялись вначале 2005 г. с большой настойчивостью", – пишет Левченко.

По его словам, работа начиналась не с пустого места, по всему Крыму были созданы полувоенизированные так называемые казачьи организации. Так называемые, потому что исторически в Крыму казаки никогда не проживали, тем более донские. Кроме того, казачество – важный элемент в ведении гибридной войны. "Так называемых казаков Россия активно использовала в качестве прикрытия (это не официальные вооруженные формирования) для нападения на Грузию, развертывания боевых действий на Донбассе.

За что прежде всего взялись российские разведчики, так это за вербовку представителей политической элиты Крыма и подготовку новых будущих региональных лидеров, которые беспрекословно не только будут ориентироваться на Москву, но и в нужное время "Ч", когда протрубят трубы к началу военного мятежа на полуострове, не испугаются, а действенно поддержат следующую оккупацию и аннексию", – считает Посол.

Кроме того, по словам Александра Левченко, российскими спецслужбами были завербованы и политики самого высокого уровня, сидевшие на Киевских холмах, которые своей политикой должны были создать такую ситуацию в Украине, что оккупация русскими Крыма выглядела бы каким-то логическим шагом, хотя в оккупации одна логика – захват чужих территорий любыми средствами.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.