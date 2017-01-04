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ГПУ расследует эпизод с "винтовкой Пашинского" на Майдане http://www.segodnya.ua/img/article/7855/41_main.1483533214.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/41_tn.1483533214.jpg Политика Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели, сообщил Горбатюк

ГПУ расследует эпизод с "винтовкой Пашинского" на Майдане

Сегодня, 14:32

Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели, сообщил Горбатюк

Сергей Пашинский. Фото: Facebook
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Нардеп Сергей Пашинский фигурирует в одном из эпизодов по делам Майдана, которые расследует Генеральная прокуратура .

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, происходивших 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия установлен не был, но следствие продолжается", – отметил он.

Напомним, прокуратура расследует инцидент с участием Пашинского, который произошел 31 декабря на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
Майдан, прокуратура, винтовка, пашинский

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Источник:

112.ua

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