ГПУ расследует эпизод с "винтовкой Пашинского" на Майдане

Нардеп Сергей Пашинский фигурирует в одном из эпизодов по делам Майдана, которые расследует Генеральная прокуратура .

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, происходивших 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия установлен не был, но следствие продолжается", – отметил он.

Напомним, прокуратура расследует инцидент с участием Пашинского, который произошел 31 декабря на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.