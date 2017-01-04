ГПУ расследует эпизод с "винтовкой Пашинского" на Майдане
Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели, сообщил Горбатюк
Нардеп Сергей Пашинский фигурирует в одном из эпизодов по делам Майдана, которые расследует Генеральная прокуратура .
Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".
"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, происходивших 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия установлен не был, но следствие продолжается", – отметил он.
Напомним, прокуратура расследует инцидент с участием Пашинского, который произошел 31 декабря на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.
В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
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