ГПУ вызвала Януковича

Защита экс-президента Виктора Януковича завтра, 30 января, на 15:00 вызвана в ГПУ для ознакомления с материалами дела. Об этом УНН сообщил военный прокурор Руслан Кравченко.

"Досудебное расследование (по делу В.Януковича – ред.) планируем закончить завтра", – сообщил Кравченко.

По его словам защитники экс-президента уже вызваны в ГПУ на 15:00.

"Мы им сообщим, что завершено специальное досудебное расследование и согласно ст. 290 УПК Украины, мы открываем им доказательства и материалы, собранные нами в ходе досудебного расследования. Они имеют право с ними ознакомиться, сфотографировать и скопировать", – уточнил Кравченко .

По его словам дело Януковича насчитывает около 15 томов.

"Они конечно могут затягивать этот процесс. Если они явно его будут затягивать, мы будем выходить в суд с ходатайством об установлении конкретных сроков для ознакомления. Мы считаем, что объективно можно за один день с одним томом знакомиться", – сказал Кравченко .Он добавил, что самому подозреваемому в Ростов-на-Дону (РФ) материалы дела направляться не будут, так как специальное досудебное расследование позволяет заканчивать следствие без участия самого подозреваемого.

"Януковича мы так же вызываем повесткой (для получения материалов дела – ред.), но скорее всего он не приедет, а если приедет, то будет задержан согласно решению Печерского райсуда Киева, задержан и доставлен в суд", – добавил Кравченко.

Напомним, защита бывшего президента Виктора Януковича требует вручения ему измененного подозрения в порядке международной правовой помощи .Ранее, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.